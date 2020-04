Coronavirus: in Corea del Sud “alta affluenza alle urne, tra una o 2 settimane le conseguenze”

“Tenendo conto del periodo di incubazione della Covid-19, dobbiamo aspettare una o due settimane per vedere se le misure di prevenzione adottate per il voto hanno realmente funzionato“: lo ha affermato il vice ministro della Sanità della Corea del Sud, Kim Ganglip, secondo quanto riporta Yonhap all’indomani delle elezioni parlamentari ai tempi del Coronavirus. “Il governo vuole ringraziare il personale che ha permesso lo svolgimento delle elezioni parlamentari durante la crisi, con un’alta affluenza alle urne“, cioè del 66%, la più alta mai registrata negli ultimi 28 anni.

Il vice ministro ha però avvertito che non bisogna abbassare la guardia, aggiungendo di considerare apparentemente “positivi” gli ultimi dati delle autorità sanitarie sulla diffusione del Coronavirus nel Paese.

In Corea del Sud si sono registrati 229 morti con Coronavirus e 10.613 casi, 22 dei quali nelle ultime 24 ore. Preoccupano maggiormente i casi “importati”, 967, e i 141 pazienti che erano stati dichiarati guariti ma sono di nuovo risultati positivi.