Coronavirus, OMS: l’Italia si rialza dopo “settimane di forte lockdown, l’aumento dei casi sta rallentando”

“Dopo settimane di forte lockdown, sembra che in Italia, sebbene il numero di casi continui a salire, il tasso di aumento stia rallentando considerevolmente“: lo ha affermato il direttore regionale per l’Europa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Hans Kluge, nel corso di una conferenza stampa. “La Lombardia in Italia e Madrid in Spagna stanno subendo il peso maggiore della pandemia nei loro Paesi. Per fortuna, in entrambi i casi, il bilancio delle vittime giornaliero si sta livellando. Osservando più da vicino la prima tendenza, la Spagna ora ha più casi dell’Italia. Tuttavia ora, dopo 15-20 giorni dall’attuazione delle misure restrittive, la crescita dei casi sembra essere rallentata e il tasso di nuovi decessi ora mostra anche segni di declino“.