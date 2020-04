Coronavirus: la Costa Deliziosa concluderà il giro del mondo a Genova

La Costa Deliziosa concluderà il giro del mondo a Genova: è il porto finale dove verranno sbarcati gran parte dei passeggeri e dell’equipaggio.

E’ l’unica nave della compagnia italiana ancora in navigazione da gennaio: non ha effettuato scali da un mese nonostante l’assenza di casi sospetti di Coronavirus.

A bordo sono presenti in totale 1814 passeggeri, tra cui 310 italiani e 898 componenti dell’equipaggio.

Intorno al 20 aprile la nave farà tappa a Barcellona dove sbarcheranno i turisti spagnoli.

Inizialmente la crociera doveva concludersi a Venezia, il 26 aprile, porto di partenza (5 gennaio).