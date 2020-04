Coronavirus: Costa Favolosa arriverà a Taranto venerdì

“L’equipaggio della Costa Favolosa ha lasciato le isole Canarie e arriverà a Taranto, dopodomani venerdì 24 aprile. Trascorrerà a bordo la quarantena per il Covid 19 e la nave sarà ormeggiata in una zona lontana dal tessuto cittadino, presso il porto di Taranto. In questo momento desidero ringraziare il sindaco di Taranto, che con professionale responsabilità sta seguendo le operazioni e l’autorità di sistema portuale del mar Ionio, la capitaneria di porto e le autorità sanitarie per l’impegno e la dedizione che stanno dimostrando anche in questa occasione“: lo rende noto, in un post su Facebook, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.