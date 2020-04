Coronavirus, virologo Crisanti: “Le riaperture da domani saranno un banco di prova, se ci sarà un aumento dei casi, eventuale nuova chiusura”

La curva dell’andamento dell’epidemia di Covid-19 segna “sicuramente un trend positivo, in progressione, anche se non veloce. In questo contesto, le riaperture di alcune attivita’ da domani, anche se non avranno un grandissimo impatto perche’ circoscritte, costituiranno un banco di prova comunque importante”. Ad affermarlo all’ANSA e’ il virologo dell’Universita’ di Padova Andrea Crisanti. “Di certo – spiega – gli indicatori piu’ importanti sono proprio la riduzione dei ricoveri e dei malati in terapia intensiva. La discesa della curva dei contagi e’ pero’ lenta e questo impone la massima cautela. Quanto ai nuovi casi che si registrano ogni giorno, dipendono molto dai contagi intra-familiari che evidentemente sussistono, dal numero ingente di casi nelle Rsa ed anche in alcuni ospedali. Pesa comunque, e cio’ e’ positivo, anche il maggior numero di tamponi che si stanno effettuando”. Dunque, le parziali riaperture di alcune attivita’, come librerie e negozi di abbigliamento per bambini da domani, “rappresenteranno un piccolo banco di prova. Vedremo che impatto avranno e gia’ dopo 5-6 giorni dovremmo vedere delle eventuali ripercussioni, se ve ne fossero”. Si tratta di “una piccola sperimentazione, un primo passo iniziale ma importante da fare. Non credo ci sara’ un grandissimo impatto dato che le attivita’ sono circoscritte, ma potremo comunque vedere se e in quale misura influenzeranno il trend di trasmissione del contagio”. Certamente, afferma l’esperto, “se vi fosse un aumento dei casi a una settimana da tale misure, io opterei per un andamento a ‘stop and go’, procedendo a una nuova eventuale chiusura“.