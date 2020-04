Coronavirus, il Cristo Redentore “indossa” il camice da medico: omaggio agli operatori sanitari del mondo [FOTO e VIDEO]

La statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro indossa il camice bianco per rendere omaggio a medici e operatori sanitari impegnati nella lotta contro la pandemia di Coronavirus. Il celebre monumento, che dalla collina del Corcovado svetta sulla capitale carioca, ha ‘indossato’ la notte di Pasqua camice bianco e stetoscopio al collo mentre su di esso veniva proiettata la parola ‘Grazie’ in varie lingue (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Sulla statua, alta 38 metri e inaugurata nel 1931, sono state anche proiettate immagini di medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Coronavirus in Brasile con l’hashtag FiqueEmCasa (Resta a casa). L’arcivescovo di Rio, cardinale Orani Tempesta, ha celebrato una messa durante la quale ha sottolineato che l’iniziativa, oltre a ringraziare tutti gli operatori sanitari, aveva anche lo scopo di ‘‘trasmettere un messaggio di speranza”.