Coronavirus, le città si svuotano di persone ma si riempiono di animali: daini a spasso nella banlieue di Parigi, “evento eccezionale” [FOTO]

Il coronavirus sta svuotando le città del mondo. Mentre stiamo tutti chiusi in casa per evitare la diffusione del contagio, qualcun altro le sta ripopolando. Con le restrizioni legate al confinamento, la presenza umana in strada e’ drasticamente diminuita, permettendo cosi’ ad alcuni animali di tornare nelle zone urbane. Nelle ultime ore, impazzano sui social le immagini di due daini a passeggio nella banlieue parigina, in una strada deserta di Boissy-Saint-Leger (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

“I due cervidi sono di proprieta’ del castello di Piple che ne conta un centinaio”, ha riferito il sindaco di Boissy-Saint-Leger, Regis Charbonnier, in una dichiarazione alla stampa francese. Per lui, vederli attraversare la strada “durante la notte non e’ raro ma di giorno non accade mai, soprattutto in pieno centro citta’. Quanto accaduto e’ abbastanza eccezionale“, ha aggiunto. Dopo il giretto in citta’, i due daini sono poi tranquillamente rientrati nella proprieta’, senza creare particolari problemi. Sempre nello stesso dipartimento di Val-de-Marne erano stati recentemente avvistati dei pony e anche una zebra a passeggio.