Coronavirus, la Danimarca entra in fase 2: riaprono scuole elementari ed asili

Come parte della fase 2, di rientro alla normalità dopo l’emergenza Coronavirus, la Danimarca riapre oggi gli asili e le scuole elementari: i bambini saranno tenuti a distanza e sono state imposte misure igieniche molto stringenti. Se possibile le lezioni si terranno all’aperto.

Le altre misure di lockdown restano in vigore.

La decisione di far ritornare a scuola circa 10mila bambini è stata presa per aiutare le famiglie che in queste settimane hanno dovuto prendersi cura dei figli continuando ad andare al lavoro. Alcuni istituti non riapriranno fino al prossimo lunedì per poter approntare le misure. La riapertura delle scuole è il primo passo del governo che ha agito velocemente di fronte alla pandemia chiudendo i confini il 14 marzo, dopo aver registrato i primi casi. Rimarrà in vigore fino almeno il 10 maggio la chiusura per ristoranti, bar ed altri luoghi di ritrovo.

La Danimarca ha registrato circa 6.700 casi e circa 300 decessi.