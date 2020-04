Coronavirus, DATI sempre più confortanti dalla Basilicata: solo 2 nuovi casi su 471 test

Solo 2 nuovi casi positivi di Coronavirus in Basilicata, che in totale raggiungono quota 229.

La task force regionale rende noto che “ieri sono stati effettuati 471 test, di questi 469 sono risultati negativi e 2 positivi. Dei nuovi casi, uno interessa la città di Matera e l’altro il Comune di San Giorgio Lucano (Mt). Ai 229 positivi vanno aggiunte nel complesso 24 persone decedute e 103 guariti“.

Attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 68, mentre i lucani in isolamento domiciliare sono 161.