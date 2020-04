Coronavirus, l’Italia FUORI DAL TUNNEL: oggi 5 mila guariti e 70 mila tamponi, il 97,3% NEGATIVO!! Tutti i DATI

I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia continuano ad essere incoraggianti: nelle ultime 24 ore ci sono stati 285 morti, ben 4.693 guariti e appena 1.872 nuovi casi su 68.456 tamponi. Appena il 2,7% dei test è risultato positivo, il dato migliore di sempre dall’inizio dell’epidemia: significa che il 97,3% dei tamponi effettuati è risultato negativo!!! Tra l’altro, quasi tutti i nuovi casi sono concentrati nelle solite 5 Regioni del Nord più colpite dall’epidemia: 598 in Lombardia, 428 in Piemonte, 259 in Emilia Romagna, 135 in Veneto, 104 in Liguria, mentre al Sud il contagio è ormai azzerato.

Oggi abbiamo battuto il record dei guariti giornalieri, mentre abbiamo il dato più basso di positivi rispetto al numero di test effettuati. Resta ancora molto triste il numero dei morti, ma sarà l’ultimo dato a diminuire perchè oggi muoiono le persone che si ammalavano 20-30 giorni fa, quindi purtroppo avremo inevitabilmente ancora vittime anche nel mese di maggio, ma a fronte di aumenti quotidiani di guariti e diminuzioni ulteriore dei nuovi casi giornalieri.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

205.463 contagiati



27.967 morti

75.945 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 101.551. Questi pazienti sono così suddivisi:

18.149 ricoverate in ospedale ( 18% )

( ) 1.694 ricoverate in terapia intensiva ( 2% )

( ) 81.708 in isolamento domiciliare ( 80% )

Anche oggi è diminuito il numero delle persone ricoverate: nei reparti di terapia intensiva abbiamo 101 pazienti in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 1.061 in meno, per un totale di 1.162 ricoveri in meno.

Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio:

La tabella con tutti i dettagli Regione per Regione:

Ecco i dati e dei nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente: