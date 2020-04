Coronavirus, De Luca: in Campania “quarantena per chi arriva dalle aree a rischio”

In Campania “dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c’è un livello altissimo di contagio“, e ci saranno “riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori con controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie“: lo ha affermato il governatore Vincenzo De Luca, che ieri aveva dichiarato di essere pronto a “chiudere” la Campania nel caso di anticipi di riaperture in altre regioni. “La posizione della Campania è estremamente chiara. L’apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche, ed è una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese“.