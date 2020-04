Coronavirus, De Micheli: “Con la Fase 2 in movimento 3 milioni di persone, ipotesi buono mobilità alternativa”

“Con la Fase 2 si metteranno in movimento circa 3 milioni di persone sull’intero territorio nazionale non molte delle quali utilizzeranno mezzi pubblici. Dalle analisi ci aspetta un flusso di circa il 10%“: ad affermarlo è il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli nel corso del Question Time. “Occorre quindi che sia le aziende dei trasporti che l’utenza si attengano all’osservanza di misure necessarie a garantire un regolare svolgimento di questa seconda fase, al fine di ulteriormente contenere il diffondersi del contagio“.

Per favorire la mobilità individuale e scoraggiare l’uso dei mezzi pubblici con la Fase 2 al fine di contenere il contagio il governo pensa a un “buono mobilità alternativa pari a 200 euro” per le biciclette in mobilità assistita o per veicoli a propulsione o monopattini elettrici, soprattutto nelle aree metropolitane.

“Intendiamo rendere obbligatoria la predisposizione del piano degli spostamenti casa-lavoro e della nomina del responsabile della mobilità aziendale anche da parte delle imprese e degli enti pubblici con più di cento dipendenti (attualmente a 300 dipendenti) aventi sedi in Città metropolitane o Comuni con più di 60.000 abitanti“.