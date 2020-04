Coronavirus: +20% di decessi dal 1° marzo al 4 aprile rispetto al periodo 2015/19, record a Bergamo [DATI e DETTAGLI]

Il Coronavirus ha avuto effetto anche sui dati Istat sul totale dei decessi, in particolare nei Comuni più colpiti dall’epidemia.

Nell’ultimo aggiornamento, eseguito su un campione di 1.689 Comuni, l’Istituto prende in considerazione il numero di morti tra il 1 marzo e il 4 aprile scorsi con lo stesso periodo dello scorso anno. Tra i Comuni maggiori, in particolare, in testa a questa triste classifica c’è Bergamo, che segna un +382,8% di decessi, seguono Crema (+322%) e Piacenza (+309,1%).

L’Istat ha inoltre rilevato un “aumento dei morti pari o superiore al 20 per cento nel periodo 1 marzo-4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019“, nell’aggiornamento dei dati “anticipatori parziali relativi a una lista di comuni che viene ampliata settimanalmente e che in alcun modo possono essere considerati un campione rappresentativo della intera popolazione italiana“. Si tratta della terza diffusione di questi dati relativa ad una selezione di Comuni.

Ecco i dati dei decessi nel periodo 1 marzo-4 aprile di 39 comuni capoluogo forniti dall’Istat (il raffronto è sull’analogo periodo del 2019):