Coronavirus, aumentano i decessi in Europa: la Francia supera i 4.000 morti, lockdown in Germania fino al 19 aprile, oggi record di vittime nel Regno Unito

Continuano a crescere i casi di coronavirus in Europa e i conseguenti decessi.

I casi confermati di coronavirus in Svizzera sono in continuo aumento. Secondo i dati pubblicati oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) sono ora 17.139, ovvero quasi mille (963) in più rispetto a 24 ore prima. Almeno 378 persone sono morte. Rispetto a ieri si contano dunque cinque vittime in più. Il numero di test eseguiti nella Confederazione finora sono stati 130.700, di cui il 15% risultati positivi. In Ticino – in base ai dati forniti stamane in una nota dallo Stato maggiore cantonale di condotta – i decessi sono 132, dodici in più di ieri. I nuovi casi di contagio registrati sono 104, per un totale di 2195 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio 2020. Secondo un calcolo dell’agenzia Keystone-ATS le persone che hanno perso la vita dopo essersi ammalati di Covid-19 sono almeno 452, ovvero 25 in più di ieri. Quest’ultimo conteggio si basa sui dati dei Cantoni, quello dell’Ufsp sugli annunci di laboratori e medici. Per questo vi è una discrepanza fra le cifre ufficiali fornite dalla Confederazione e quelle reali.

La Francia ha superato quota 4.000 morti per l’epidemia di coronavirus: con 509 nuovi decessi nelle ultime 24 ore – ha annunciato il direttore generale della Sanita’, Jerome Salomon – negli ospedali francesi il numero dei morti ha toccato 4.032. I ricoverati in rianimazione sono 6.017, con un aumento di 452 nelle ultime 24 ore (rispetto all’aumento di 458 di ieri).

In Germania il governo tedesco ha concordato con i governatori dei laender di prolungare di due settimane fino al 19 aprile le restrizioni ai movimenti dei cittadini e alla vita pubblica per combattere l’emergenza coronavirus. Poco più di una settimana dopo aver vietato gli assembramenti di più di due persone, il governo di Berlino continuerà a chiedere ai tedeschi di restare nelle loro case, ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel in una nota dopo aver consultato i 16 governatori regionali. Il governo riesaminerà il lockdown dopo Pasqua. In Germania ci sono 72.914 casi del virus e 793 morti.

In Germania sono stati registrati 71.161 casi di contagio e 808 morti per il covid-19. Lo riferisce l’agenzia stampa tedesca Dpa, sulla base delle informazioni fornite dai 16 land della repubblica federale. La regione più colpita è quella della Baviera, con 17.100 contagi, seguita dal Nord Reno Westfalia con 16.300 casi. Amburgo detiene il triste record di maggior numero di infezioni per 100mila abitanti, che arriva a 132,4. Nel resto della Germania la media è di 85,2 contagi per 100mila abitanti. I dati mostrano un rallentamento nella duplicazione dei contagi, che oggi arriva dopo 7,1 giorni, dopo che si era raggiunto il raddoppio ogni tre giorni.

Nel Regno Unito “oggi è stato un giorno triste, molto triste, con 563 morti, un record in un solo giorno”. Lo ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, commentando il dato dei decessi nel Regno Unito nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus. Se attueremo tutte le misure stabilite dal governo per prevenire i contagi, ha sottolineato Johnson in un video postato su Twitter, “non ho assolutamente alcun dubbio che inizieremo ad abbassare questi numeri e cambieremo il corso degli eventi nelle prossime poche settimane o mesi”. “Sebbene sia sequestrato qui al numero 10 di Downing Street, grazie ai miracoli delle tecnologie moderne riesco ad essere in contatto costante con i miei funzionari e con tutti coloro che stanno coordinando la risposta al coronavirus”, ha precisato il primo ministro, risultato positivo nei giorni scorsi.