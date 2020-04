Coronavirus, il tragico gesto: in depressione per la quarantena si suicida, “ho lasciato il paradiso per finire in questo inferno”

Per la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus, è rimasto chiuso in casa con l’anziana madre, è caduto in depressione ed ha deciso di togliersi la vita: è accaduto a Vigevano (Pavia) e la notizia è riportata da “La Provincia pavese”. L’uomo abitava in Liguria e quando sono scattati i provvedimenti restrittivi ha deciso di mettere in vendita la casa e il podere in Riviera e e si è trasferito a Vigevano (Pavia) per stare accanto alla madre.

Il cambiamento drastico lo ha prostrato psicologicamente: si è tolto la vita sparandosi con una pistola regolarmente detenuta.

Quando la madre ha visto il corpo del figlio riverso a terra, ha subito lanciato l’allarme. Sul posto gli agenti del commissariato di polizia di Vigevano e i medici del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Prima del tragico gesto, l’uomo ha scritto una lettera dove si leggeva: “Ho lasciato il paradiso in Liguria per finire in questo inferno“.