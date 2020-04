Coronavirus: deputati Pd Ars, ‘stampa fondamentale, necessario sostegno’

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) – “In questa fase difficilissima, il ruolo fondamentale svolto dai giornalisti e dagli operatori dell’informazione è quello di garantire ai cittadini notizie corrette e costanti sui diversi aspetti legati all’emergenza Coronavirus. E importante, oggi più che mai, che i mezzi di informazione orientino attraverso la comunicazione realizzata dalle istituzioni i comportamenti dei cittadini per prevenire il diffondersi dell’epidemia”. Lo dicono i parlamentari del Partito democratico all’Assemblea regionale siciliana.

“E peraltro necessario, in questo momento di crisi – aggiungono i democratici -, sostenere concretamente la funzione sociale dei quotidiani, delle agenzie di stampa e, in generale, del sistema dell’informazione. Ci auguriamo, dunque, che il governo regionale voglia prevedere nel piano anti-coronavirus adeguate campagne di comunicazione sociale”.