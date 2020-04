Coronavirus, Luigi Di Maio: “Non si gioca per la vittoria di un partito, in campo c’è l’Italia”

“Anche oggi giornata intensa. Stiamo investendo tutte le nostre energie per uscire dalla crisi, per far ripartire il Paese, per aiutare i nostri cittadini. Stiamo giocando tutti la stessa partita. Nessuno escluso”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “E in questa partita – aggiunge – non si gioca per la vittoria di una o dell’altra squadra, di un partito piuttosto che un altro. In campo c’è l’Italia e si lavora per il futuro degli italiani. Dovremmo fare tutti il tifo per il nostro Paese. ‪Servono coraggio e responsabilità. Viva l’Italia“, conclude Di Maio.