Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Anche la Norvegia in settimana manderà rinforzi. Saranno 30 tra medici e infermieri ad arrivare in Italia per supportare i nostri ospedali. Me l’ha confermato l’amica e collega norvegese Eriksen Soreide, che ho sentito questo pomeriggio. Grazie”. Lo annuncia su twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.