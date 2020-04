Coronavirus: perché il colpisce in modo diverso? Perché le difese immunitarie su alcuni funzionano e su altri no?

“Dalle cellule dei positivi capiremo perché il virus colpisce in modo diverso“, “la sfida è capire esattamente perché e come le difese immunitarie su alcuni funzionano e su altri no“, cioè per quale motivo ci sono persone che si ammalano senza accorgersene e altre che hanno sintomi gravissimi, e perché certi tipi di patologie favoriscono lo sviluppo di sintomi gravi o addirittura la morte: comprendere tutto ciò è l’obiettivo di Antonella Viola, docente di patologia generale a Padova che dirige l’istituto di Ricerca pediatrica Città della Speranza, che in un’intervista al Corriere della Sera fa il punto. “Sappiamo per certo che in tutto questo c’entra il sistema immunitario” e per tale motivo la sfida è “capire esattamente la risposta del sistema immunitario nelle varie categorie di malati“, perché “visto che il virus si mostra con facce molto differenti noi cerchiamo di studiare la risposta giusta per ciascuna di quelle facce“. La ricerca consiste pertanto “nel fare l’analisi di ogni singola cellula“, perciò “preleviamo il sangue, isoliamo ogni cellula, ne amplifichiamo il materiale genetico e facciamo poi l’analisi dell’espressione dei geni, cioè guardiamo quello che noi chiamiamo il ‘trascritto’“.

“Di solito questi studi sono condotti su piccoli numeri di pazienti, anche perché sono complessi e molto costosi. Noi facciamo uno sforzo e prevediamo circa 200 pazienti: tutti del Veneto, rappresentativi delle varie categorie di malati e compresi i bambini, interessanti perché sembrano rispondere bene al virus“. Per i risultati “proseguiremo fino a metà maggio con la raccolta dei campioni di sangue, poi se tutto procede come dovrebbe ci vorrà un mese per le analisi di laboratorio e almeno altri tre per elaborare tutti i dati. Diciamo che in autunno avremo i primi risultato“.