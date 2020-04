Coronavirus, a minuti diretta del Premier Conte: “Lockdown esteso al 3 maggio, rispettare le regole anche durante le feste” [LIVE]

E’ prevista per le 19:30 una nuova conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte per fornire nuove indicazioni sull’emergenza coronavirus in Italia.

“Abbiamo appena scritto un Dpcm con cui proroghiamo fino al 3 maggio” il lockdown, “una decisione difficile e necessaria di cui mi assumo tutta la responsabilità politica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “L’Italia si sta dimostrando un esempio anche per altri Paesi. Per questo non possiamo vanificare gli sforzi compiuti. Se cedessimo adesso, potremmo perdere tutti i risultati conseguiti fin qui. Dobbiamo continuare a mantenere alta la soglia dell’attenzione, anche adesso che si avvicina la Pasqua, per la Festa della Liberazione, per il 1° maggio. L’auspicio è che dal 3 maggio si possa ripartire, con cautela. Dobbiamo continuare a rispettare le regole, a mantenere le distanze sociali. La proroga vale anche per le attività produttive. Cerchiamo di ponderare tutti gli interessi in campo, ci sta a cuore anche la tenuta del tessuto produttivo. La nostra intenzione è far ripartire quanto prima in regime di sicurezza il motore del nostro Paese, ma non siamo ancora in questa condizione. Dobbiamo attendere ancora. Se anche prima del 3 maggio, si verificassero le condizioni, cercheremo di agire di conseguenza”.

“Dal 14 aprile riapriamo cartolibrerie e librerie. Riapriamo l’attività della silvicoltura e attività varie forestali. Il lavoro per la fase 2 è già partito, non possiamo aspettare che il virus scompaia del tutto dal nostro territorio. Dovendo convivere con il virus lavoriamo ad un programma che poggia su due pilastri: un gruppo di esperti e il protocollo per la sicurezza dei luoghi di lavoro”