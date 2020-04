Coronavirus, discoteche pronte a riaprire in sicurezza: dal rilevamento della temperatura all’obbligo dell’app di tracciamento, tutte le misure proposte

Gli esercenti delle discoteche lanciano alcune proposte per poter riaprire in sicurezza nella fase due dell’emergenza coronavirus. Le proposte includono: obbligo di prenotazione di un tavolo, rilevamento della temperatura corporea all’ingresso, autocertificazione in cui si attesti che non si e’ positivi, obbligo di avere attiva sul telefono la app di tracciamento dei contagi. I gestori propongono anche corsie d’ingresso con distanziatori, postazioni interne con gel igienizzanti, personale per fare rispettare le distanze di sicurezza, videosorveglianza e camerieri sempre con mascherine e guanti.

“I giovani si ritroveranno comunque in altri posti – commentano Ettore Bocciardo, presidente SILB-FEPAG-Confcommercio della provincia di Genova e il vice presidente Stefano Rosina – in luoghi dove non sara’ garantita alcuna forma di sicurezza per fare o ascoltare musica e ballare, rendendo difficile se non impossibile impedire fenomeni di assembramento incontrollato. La discoteca potrebbe, al contrario, grazie anche alle nostre proposte per poter riaprire nella fase 2, rappresentare il posto piu’ sicuro e controllabile per offrire comunque un’opportunita’ alla voglia dei giovani di stare insieme”.