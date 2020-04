Coronavirus, docente della Università cinese di Jilin dona 10.000 mascherine all’Università di Messina

Il Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea esprime profonda gratitudine al dott. Daqi Zhang, docente della China-Japan Union Hospital Of Jilin University”, il quale d’accordo con il suo Direttore Prof Hui Sun, e assieme all’Università di Jilin, ha inviato in dono 10.000 mascherine all’Università di Messina.

Il Dott. Daqi Zhang era stato Visiting Researcher presso la Divisione di Chirurgia Endocrina e Mininvasiva Policlinico G Martino (Direttore Prof G Dionigi) per approfondire le tecniche chirurgiche per la chirurgia della tiroide, paratiroide e surrene, per sviluppare nuovi progetti scientifici di ricerca e consolidare collaborazioni internazionali con l’Università di Messina.