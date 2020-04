Coronavirus, il dolcissimo bimbo biondo che fa impazzire i social: “Voglio uscire, non ce la faccio più! Non posso stare sempre in questa casa!” [VIDEO]

“Voglio uscire, non ce la faccio più! Non andare al parco, non andare in piscina, non vedere gli altri! Sono stanco! Me ne voglio andare da qua! Non posso stare sempre in questa casa!“: è diventato virale sui social lo sfogo di un bimbo dolcissimo, Claudio, ormai stanco e provato dall’isolamento dovuto all’emergenza Coronavirus.

