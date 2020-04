Coronavirus, Downing Street: il premier Boris Johnson è risultato negativo al test

Prima di essere dimesso dall’ospedale, il premier britannico Boris Johnson è risultato negativo al test del coronavirus: lo ha riferito un portavoce di Downing Street, precisando che il premier per il momento non tornerà al lavoro.

Johnson trascorrerà un periodo di convalescenza a Chequers, la residenza di campagna dei premier britannici.

“Il primo ministro si sta concentrando sulla sua guarigione e al momento non sta portando avanti il lavoro di governo“, ha spiegato il portavoce.