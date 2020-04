Coronavirus, il nuovo Dpcm dovrebbe essere firmato domani: continuano le misure restrittive, riaprono cartolerie e librerie

A quanto apprende l’Adnkronos, la firma del nuovo Dpcm che, sostanzialmente, conferma le misure restrittive per altri 15 giorni, verrà firmato domani dal premier Giuseppe Conte. Pochissime le deroghe introdotte, tra queste quelle per le librerie e le cartolerie. Il testo non è ancora chiuso ma lo sarà nelle prossime ore, spiegano fonti di governo.

“Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha ancora dato le linee del Dpcm che dovrà rendere pubblico credo domani. Confermo che avrà validità fino al 4 maggio, credo che i contenuti siano in linea con il vecchio Dpcm, salvo qualche piccola concessione”. Lo ha detto in diretta su Telelombardia il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. “Bisogna consolidare questo trend”.