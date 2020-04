Coronavirus, i dubbi dell’intelligence USA: “Ha origine naturale, ma non è certo”

Secondo l’intelligence statunitense il Coronavirus ha un’origine naturale e non è nato in un laboratorio in Cina, ma non c’è alcuna certezza a riguardo: è il parere del presidente dei Joint Chiefs of Staff della Difesa USA, il generale Mark Milley.

Durante un briefing al Pentagono, rispondendo a una domanda su eventuali prove che la pandemia possa essere iniziata forse con un incidente in un laboratorio cinese, Milley ha risposto: “Ci sono molte voci e speculazioni in una grande varietà di media, blog eccetera. Non sarete sorpresi se vi dico che la cosa mi ha molto interessato e ho raccolto molti elementi d’intelligence“. “E direi a questo punto che sono inconcludenti, anche se l’evidenza sembra propendere per un’origine naturale. Ma non lo sappiamo con certezza“.