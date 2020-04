Coronavirus: due navi Msc con italiani a bordo ferme da un mese nel porto di Dubai

Due navi MSC, la Lirica e la Bellissima, sono bloccate da un mese nel porto di Dubai. Tanti gli italiani, tra passeggeri e membri del’equipaggio, che aspettano di avere risposte per un loro rientro in Italia, chiusi nelle loro cabine con la sicurezza nei corridoi, in attesa di poter finalmente mettere piede a terra. A spiegare la situazione all’Adnkronos, dopo le preoccupazioni esposte da una parte del personale marittimo, è la stessa compagnia MSC Crociere che, assicura, “si sta adoperando in ogni modo per far rientrare nei rispettivi paesi di residenza i marittimi indipendentemente dalla loro nazionalità che si trovano ancora bordo delle sue navi. E’ uno sforzo che viene fatto tenendo conto della limitatissima disponibilità di voli aerei e di posti e delle linee guida disposte dai paesi di destinazione, che non di rado si sono persino rifiutati senza alcun motivo di far rientrare i propri concittadini”.

A bordo della MSC Bellissima non ci sono persone positive, assicurano all’Adnkronos dalla compagnia, “tuttavia, essendo un membro dell’equipaggio risultato positivo al test molti giorni dopo lo sbarco e il suo rientro a casa, in via precauzionale è stato comunque posto in isolamento preventivo un numero limitato di marittimi che erano entrati potenzialmente in contatto con lui. Questi membri dell’equipaggio sono stati messi in isolamento all’interno di cabine singole con balcone, in attesa di poter rientrare a casa”.

Sulle difficoltà del rimpatrio, in particolare, la compagnia ha precisato che “a bordo di Msc Bellissima non c’è nessuna persona positiva ma, a causa delle restrizioni governative locali, l’aeroporto di Dubai è stato inizialmente chiuso e da quando ha riaperto, pochi giorni fa, è incessantemente al lavoro per trovare tra i pochissimi voli che hanno ripreso a operare quelli più idonei per il rientro, concordandoli con le autorità competenti: sia quelle locali sia quelle dei paesi di destinazione”.

“Il prossimo volo disponibile per il rientro dei marittimi italiani da Dubai è stato individuato il 21 aprile e in tempi brevissimi i marittimi che partiranno con quel volo saranno sottoposti ai test presso le strutture mediche situate nel terminal crociere di Dubai, che impiegano tuttavia 72 ore per ottenere i risultati. Nel frattempo i marittimi coinvolti sono stati già avvisati dalla compagnia”.​