Coronavirus: duemila chilometri di strade sanificate a Roma

Sono oltre 2mila i chilometri di strade sanificate dal Servizio Giardini del Comune, a Roma. Prosegue così il lavaggio quotidiano delle vie cittadine per contrastare il diffondersi del coronavirus. La scorsa settimana, le autobotti del Dipartimento Tutela Ambientale hanno irrorato oltre 1 milione di litri di soluzione igienizzante lungo le strade prospicienti luoghi particolarmente sensibili o frequentati come mercati rionali, farmacie, ospedali, commissariati e municipi. In particolare, per far fronte all’emergenza Covid-19 e’ iniziata la sanificazione delle aree antistanti i mercati rionali.

Ad oggi, sono state lavate le strade su cui affacciano le decine di mercati giornalieri dei Municipi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. Inoltre, sono state igienizzante le vie adiacenti 750 tra farmacie e sedi Asl dislocate nei municipi della Capitale, circa quaranta quelle situate ad Ostia e nelle altre zone del Municipio X.