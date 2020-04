Coronavirus e Animali: lavateli solo con acqua e sapone

Si pensava che fake- news e malintesi sulle cure da dedicare alla pulizia dei nostri animali domestici, al tempo del Coronavirus, fossero ormai chiariti e superati.

Nei giorni scorsi, numerosi veterinari, attraverso i principali canali di informazione, hanno spiegato ai proprietari meno esperti che la candeggina non andrebbe mai utilizzata, poichè si tratta di una sostanza tossica che può provocare danni molto seri a polpastrelli, cute, pelo, occhi di cani, gatti ed altri animali e che, se proprio vogliamo detergere le zampette del nostro cane al rientro da casa, dopo la passeggiata, è sufficiente utilizzare un pizzico di acqua tiepida e sapone.

Il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Veterinari, Marco Melosi, ha poi aggiunto, nel corso di una trasmissione televisiva pomeridiana, che il cloro è una sostanza irritante da diluire all’ennesima potenza. Un buon detergente potrebbe essere, al contrario della candeggina satura, l’Amuchina spray.

Ma a quanto pare, la paura e il panico sono nemici difficili da tenere a bada, Specialmente in Lombardia, dove il Covid-19 ha mietuto e continua a mietere ogni giorno un numero impressionante di vittime. E’ di queste ore, infatti, l’amara notizia che a Crema un gatto pulito e, quindi intossicato, con la candeggina, è morto. In pratica, il povero micio è stato avvelenato da un proprietario ignaro e troppo apprensivo. Sembra che non si tratti di un caso isolato: secondo quanto denunciato dalle cliniche veterinarie di zona, nelle ultime settimane numerosi proprietari hanno lavato e disinfettato i propri animali domestici con candeggina. Evidentemente, affatto diluita.

Poichè è nostro dovere informare correttamente e in tempo reale i nostri lettori, lo ribadiamo con forza, in questo momento di generale difficoltà e sperdimento: non lavate gli animali con clorexidina e candeggina pure. E’ molto pericoloso, rischiate di ucciderli come sta accadendo a Crema, in Lombardia. E’ sufficiente strofinare sulle zampe di cani e gatti un pò di Amuchina pray oppure è possibile detergerle con piccole salviette igienizzanti alla clorexidina. O megli ancora, potete usare un pò di acqua tiepida e sapone. Un semplice ed economico sapone, che magari rispetti il loro naturale “Ph”.