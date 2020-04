Coronavirus e didattica a distanza: bimbo deve fare un chilometro per trovare la rete, interviene il governo

“Tutto e’ bene quel che finisce bene! Giulio da oggi ha una connessione in casa e potra’ seguire le lezioni senza dover camminare ogni giorno un chilometro per trovare la rete. Sono felice, mi sono impegnata fin da subito per risolvere questo problema e ce l’abbiamo fatta“. Lo scrive la viceministra all’Istruzione Anna Ascani in un post facebook. “Un ringraziamento all’istituto comprensivo Pietro Aldi di Manciano (Grosseto) – aggiunge Ascani –, alla dirigente scolastica Anna Carbone e ad Eolo, che in pochissimo tempo ha inviato i tecnici per dare la possibilita’ a questo studente di ‘accorciare le distanze‘”