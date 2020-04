Coronavirus, è scontro negli USA sull’utilizzo dell’idrossiclorochina: il governo ha approvato il farmaco contro il parere degli esperti

Gli Stati Uniti si dividono in due: chi approva l’idrossiclorochina e chi no. Il farmaco antimalarico che alcuni esperti propongono come cura per il Covid-19, ma che non è stato approvato, sta facendo discutere gli americani. Il consigliere per il Commercio dell’amministrazione Trump, Peter Navarro, si è detto favorevole all’utilizzo del farmaco, sebbene gli scienziati abbiano detto che sono necessari altri test prima che sia chiaro che l’uso è sicuro ed efficace. Navarro fa parte della task-force della Casa Bianca incaricata dell’emergenza coronavirus. Parlando alla Cnn, Navarro ha detto di aver avuto un acceso dibattito con l’immunologo e direttore del National institute of allergy and infectious diseases, Anthony Fauci, nel corso di un incontro nella Situation Room. Per Fauci, gli studi attuali forniscono soltanto elementi di scarsa rilevanza sul fatto che il farmaco funzioni. L’uso della idrossiclorochina è approvato per curare malaria, artrite reumatoide e lupus, non per il Covid-19. Studi limitati e preliminari suggeriscono che possa anche contribuire a impedire al virus Sars-CoV-19 di entrare nelle cellule e potenzialmente a debellarlo prima.

Secondo Fauci sono necessari ulteriori test, prima che possa essere provato che il farmaco funziona contro il coronavirus. Navarro ha poi specificato, parlando a Fox & Friends, che i medici degli ospedali di New York stanno già somministrando il farmaco ai malati di Covid-19, mentre gli operatori sanitari lo stanno assumendo nella speranza che protegga dall’infezione. La discussione della Situation Room, ha spiegato, ha riguardato anche l’ipotesi che l’amministrazione tenga 29 milioni di dosi del farmaco nei magazzini dell’Ente federale per la gestione delle emergenze, su cui ha detto esserci stato consenso. I giornalisti della Cnn ha chiesto a Navarro sulla base di quale titolo si senta qualificato a contestare Fauci, Navarro ha parlato del proprio dottorato in scienze sociali.