Coronavirus, è ufficiale: in Toscana obbligo di mascherine in strada

Obbligo di mascherine per uscire in strada anche in Toscana, come in Lombardia. Il provvedimento non scatterà però subito ma appena i Comuni toscani avranno completato la distribuzione di 10 milioni di mascherine acquistate dalla Regione.

L’applicazione della prescrizione sarà quindi scaglionato: in ogni Comune l’obbligo scatterà quando il sindaco avrà comunicato alla Regione di aver completato la distribuzione delle mascherine ai propri concittadini.

E’ il governatore Enrico Rossi ad aver annunciato “un’ordinanza che rende obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno delle abitazioni”. “La mia intenzione è che l’ordinanza diventi esecutiva comune per comune a partire dalla data nella quale il comune stesso ci comunicherà di avere effettuato la consegna a domicilio”, spiega Rossi su Facebook. L’ordinanza dovrebbe essere firmata oggi.