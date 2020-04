Come era già stato comunicato ieri, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato l’ordinanza che rende obbligatorio l’uso della mascherina fuori casa appena i Comuni avranno ultimato la distribuzione di 8 milioni e mezzo di questi dispositivi di protezione alla cittadinanza. “Abbiamo dato un tempo massimo di 7 giorni per la distribuzione – ha spiegato il governatore toscano in un videomessaggio – Naturalmente speriamo che tutto questo possa avvenire il prima possibile”.