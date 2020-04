Coronavirus, Ecdc: “In Europa è presto per ridurre le misure”

“E’ troppo presto per iniziare a ridurre le misure di distanziamento fisico in Europa e in Gran Bretagna”. Lo afferma il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) nel suo ultimo documento di valutazione del rischio, in cui specifica che il picco dei casi in Europa non è ancora stato raggiunto. “Prima di considerare l’eliminazioni di qualsiasi misura – scrive il Centro – gli stati membri dovrebbero assicurarsi di avere pronto un sistema test e di sorveglianza avanzato per monitorare le strategie di escalation e de-escalation delle misure e valutarne le conseguenze”.