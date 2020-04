Coronavirus, Emiliano: “Dobbiamo prepararci senza caos alla data 4 maggio”

“Abbiamo fatto una riunione con tutte le regioni italiane prima che Bonaccini andasse a quest’incontro col presidente del Consiglio ed io avevo raccomandato di non esagerare in entusiasmi. Nel senso che in quasi tutte le regioni italiane c’è un calo consistente dei contagi, ma non possiamo dire di aver raggiunto una situazione di sicurezza. La data che gli scienziati ci hanno suggerito, quella del 4 di maggio, per ricominciare, è una data corretta sulla dobbiamo prepararci con attenzione e senza scatenare il caos“: lo ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un’intervista a Tgcom24 commentando gli esiti della cabina di regia a Palazzo Chigi per la Fase 2.