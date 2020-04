Coronavirus, Emiliano: in Puglia “calo dei contagi, è un buon segno”

“Un calo di casi di un giorno non è significativo dal punto di vista epidemiologico, ma è comunque un buon segno. Aspettiamo almeno i prossimi due giorni per verificare se il dato si consolida. Abbiamo fiducia e non abbassiamo la guardia“: lo ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, riferendosi ai 58 casi positivi al Coronavirus registrati ieri in Puglia.

Dopo quasi un mese di emergenza, si è registrato per la prima volta un netto calo rispetto ai nuovi contagi registrati, circa il 50% in meno rispetto ai giorni precedenti.