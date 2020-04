Coronavirus, epidemiologo: “Dobbiamo conviverci, il ritorno alla normalità è una maratona, non uno sprint”

Quella per il ritorno alla normalità “è una maratona, non uno sprint“, il mondo deve imparare a vivere con il Coronavirus: lo ha affermato il professor Gabriel Leung, eminente epidemiologo di Hong Kong, secondo cui è necessario avere molta cautela nell’allentare le restrizioni in Europa. In un’intervista a Der Spiegel l’esperto ha spiegato che per appiattire la curva dei contagi c’è “bisogno di una mazza pesante“. “Il contenimento ha fallito ovunque. Abbiamo bisogno di soppressione, o meglio: cicli di soppressione e allentamento. Probabilmente molti di essi“.

Prendendo ad esempio l’influenza, il professore ha dichiarato: “A nessuno piace, ma è tollerata. Nessuno chiede zero morti per influenza, ma se si supera la capacità dei reparti di terapia intensiva, si infrange una linea rossa. Quindi, da qualche parte, tra ciò che la gente tollera implicitamente ogni anno e l’aver completamente sopraffatto le unità di terapia intensiva come a New York, da qualche parte tra questi estremi si trovano i vostri livelli di tolleranza“.