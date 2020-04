Coronavirus, esercito Usa in Gibuti dichiara lo stato d’emergenza: contagi più che raddoppiati in una settimana

Con un comunicato, l‘esercito degli Stati Uniti ha dichiarato lo stato d’emergenza relativo alla salute pubblica in tutte le sue basi e strutture nel Gibuti. Il Paese del Corno d’Africa, con una popolazione inferiore al milione di abitanti, ha registrato a oggi due morti e 986 contagi a causa del coronavirus: il numero è piu’ che raddoppiato in una settimana. Nel comunicato non si specifica se ci sono casi positivi tra le forze statunitensi. Le misure precauzionali daranno piu’ poteri al comandante delle forze statunitensi nel Corno d’Africa per far fronte all’emergenza sanitaria e aiuteranno a mantenere in salute e in sicurezza le forze Usa e del Gibuti. La direttiva riguarda tutto il personale, compresi i membri del servizio, il dipartimento della difesa e i civili statunitensi della base Lemonnier Gibuti e di quella di aviazione di Chabelley. Le misure, che saranno inizialmente efficaci per 30 giorni, si applicheranno anche a tutto il personale statunitense che lavora nel porto di Gibuti.