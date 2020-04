Coronavirus, esperto: “In alcune regioni la discesa non è ancora iniziata, senza le misure restrittive non ne usciamo”

Nell’ambito del dibattito online organizzato dalla pagina Facebook “Coronavirus – Dati e analisi scientifiche“, il fisico Federico Ricci Tersenghi, dell’Università Sapienza di Roma, ha sostenuto che è ancora presto per allentare le misure restrittive perché in Italia non è possibile fare stime nazionali: “Il numero dei nuovi casi in Italia ha chiaramente superato il picco, ma non si può condurre l’analisi a livello nazionale perché la situazione è eterogenea e in alcune regioni la discesa non è ancora iniziata”.

In Emilia–Romagna, Liguria e Toscana, la situazione è stazionaria e la crescita esponenziale si è interrotta, ma non è ancora iniziata nettamente la decrescita. Il Lazio sta arrivando adesso al picco.

L’esperto ha aggiunto che, a causa di questa eterogeneità, “è importantissimo continuare ad avere misure restrittive, altrimenti non ne usciamo“.