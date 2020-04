Coronavirus, esperto: “La disoccupazione peggiora la salute e fa anche dei morti”

“La fase 2 di fatto è già iniziata, con le prime riaperture. E’ chiaro che, se teniamo chiuso tutto, il rischio di una ripresa dell’epidemia è bassissimo, mentre più riapriamo più i rischi aumentano. Quanto dobbiamo rischiare però deve deciderlo la politica, tenendo anche conto delle esigenze economiche. E sapendo che la disoccupazione peggiora la salute e fa anche dei morti: lo dimostrano studi scientifici“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Carlo Signorelli, professore di igiene e sanità pubblica all’Università Vita Salute San Raffaele di Milano e past president della Società italiana di Igiene e medicina preventiva (Siti), riferendosi alla situazione Coronavirus in Italia e alla fase 2. “Non dobbiamo dimenticare che esistono studi sull’impatto delle crisi economiche per la salute: i dati ci dicono che in Grecia si è registrato un pesante impatto anche in termini di mortalità. Ora con Covid-19 la fase 2 è imminente: siamo chiamati a decidere come riaprire e quanto rischiare. Una decisione che deve arrivare dalla politica. Inoltre è possibile che il clima ci dia una mano“.