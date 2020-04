Coronavirus, esperto OMS: “Il lockdown è efficace, dobbiamo essere pronti a un nuovo modo di vivere”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che qualsiasi tipo di revoca delle misure restrittive, imposte per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus, deve essere graduale e non affrettata.

“Le misure di lockdown hanno dimostrato di essere efficaci“, “le persone devono essere pronte a un nuovo modo di vivere per permettere alla società di funzionare mentre il coronavirus è tenuto sotto controllo,” ha dichiarato il direttore dell’OMS per la regione del Pacifico occidentale, Takeshi Kasai, citato da Reuters.

Il funzionario OMS ha precisato che i governi che considerano di revocare le misure di isolamento devono farlo in modo accurato e a tappe, continuando a monitorare la situazione dell’epidemia. Finché il virus è in circolazione, nessun Paese è al sicuro da un’ondata di contagi, ha concluso l’esperto.