Coronavirus, esperto: nel Regno Unito “il picco tra 7-10 giorni”, si temono “tra 7mila e 20mila morti”

Secondo l’epidemiologo Neil Ferguson, dell’Imperial College di Londra, saranno necessari ancora tra 7 e 10 giorni prima che l’epidemia di coronavirus nel Regno Unito raggiunga il suo picco e la curva dei casi cominci ad appiattirsi: lo ha affermato alla BBC on Sunday.

Il team di Ferguson ha delineato nelle settimane scorse modelli allarmanti di potenziale diffusione del virus.

“Riteniamo che questa epidemia nel Regno Unito raggiungerà il plateau nei prossimi sette-dieci giorni“, ha dichiarato Ferguson sottolineando che ancora non è chiaro se il Paese “vedrà un picco piatto e prolungato oppure, come speriamo, un declino molto più rapido”. “Abbiamo visto dei segnali che l’epidemia sta rallentando in questo momento” poiché per la prima volta i nuovi ricoveri giornalieri sono diminuiti.

“Abbiamo una curva di infezioni che cresce in modo esponenziale e che a un certo punto abbiamo interrotto“, ha spiegato Ferguson, “non abbiamo la capacità ora di misurare quante persone siano state contagiate, e quindi stiamo facendo stime statistiche soggette a un certo grado di incertezza: pensiamo che il dato delle morti potrebbe essere tra i 7mila e poco più di 20mila“.

Nel Regno Unito i casi sono al momento 42.479, con 4.320 morti e 215 guariti.