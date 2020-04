Coronavirus, la virologa descrive come sarà la nostra estate: “Quest’anno va così, mi auguro che il prossimo andrà meglio”

Elisa Vicenzi, ricercatrice virologa del San Raffaele, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

La lotta al Coronavirus – “A che punto è la notte? Direi che sono cautamente ottimista. Perché il virus sta ancora circolando sebbene stia diminuendo il numero di nuovi casi giornalieri. E stanno diminuendo i ricoveri e il numero di persone che entrano in terapia intensiva. Ci sono dei dati positivi anche se speravamo in una discesa più rapida. Siamo in una fase molto lenta, richiederà tempo e richiederà che le precauzioni che stiamo prendendo continuino. Dobbiamo pazientare, persistere e soprattutto fare un’opera con noi stessi di accettazione di questo virus con cui dobbiamo imparare a convivere. Indebolimento del virus? Non abbiamo dati molecolari a conferma di questo. Stanno funzionando le misure di contenimento e di igiene. Dobbiamo persistere“.

Il caldo e l’estate – “Questo è un virus nuovo, lo abbiamo visto circolare solamente in inverno e primavera. Vedremo cosa succederà durante l’estate. Speriamo che ci aiuti. Io mi auguro che ci sarà un po’ meno diffusione. Tuttavia dovremo mantenere delle forme di distanziamento anche durante l’estate e tenere altissimo il livello di igiene. Igiene che abbiamo ormai imparato. E saranno utili anche le mascherine. Non ce ne sono tantissime in giro, ma si può fare anche il fai da te. Meglio una mascherina fai da te che niente. La stima che ci siano molte persone infettate che non sanno di esserlo è reale. Conviene mettere la mascherina. Come andremo al mare? Chi si immagina che ci andremo con la mascherina e gli ombrelloni distanziati dipinge una realtà probabile. Potrebbe essere una situazione probabile. Quest’anno va così, mi auguro che il prossimo andrà meglio. Quest’anno dovremmo fare dei sacrifici penso. Non dobbiamo mollare, è un momento critico, nessuno di noi vuole tornare alla situazione in cui eravamo all’inizio di marzo“.

Il Coronavirus – “E’ un virus insidioso. Più insidioso di sars1. Anche la patologia è nuova e non ce l’aspettavamo. I parametri di sars1 non si applicano a questo virus, che è completamente diverso. E’ più insidioso. Si trasmette da individui asintomatici, mentre sars1 non era così. E poi la patologia che dà al polmone non è uguale, ci sono differenze importanti. Anche sul sistema della coagulazione. Perché si stanno verificando delle situazioni di trombosi che non ci sono state con sars1. Come si muore di questo virus sta emergendo in un modo diverso da sars1. Può rincuorare il fatto che tutto il mondo sta studiando il coronavirus. C’è stata una mobilitazione mondiale. Sicuramente si troverà il modo per sconfiggerlo. Saranno i farmaci, sarà il vaccino, si impareranno cose importanti che potranno essere utili alla nostra salute“.