Coronavirus, l’Eurogruppo trova l’accordo: piano da 500 miliardi, “pacchetto senza precedenti”

L’Eurogruppo ha trovato un accordo su un piano di sostegno da 500 miliardi di euro per fronteggiare la crisi economica legata al Coronavirus. Lo riferisce il sito de “Le Figaro”. A confermarlo è il commissario Ue per l’Economia Paolo Gentiloni su Twitter: “Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L’Europa è solidarietà“.

“Ottimo accordo tra i ministri delle Finanze europei sulla risposta economica al coronavirus: 500 miliardi di euro disponibili immediatamente. Un fondo di stimolo per il futuro“, ha scritto su Twitter il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire .