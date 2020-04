Coronavirus in Europa: aumentano casi e morti ma il Belgio si avvia alla stabilizzazione

Con i 140 decessi registrati nelle ultime 24 ore il numero totale dei morti per coronavirus in Belgio è salito a 1.283: lo hanno reso noto le autorità nazionali. I casi sono arrivati a 18.431, un incremento di 1.661 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono attualmente 1.245 e quelli ricoverati negli ospedali 5.678. ”

“Il numero dei decessi e dei ricoveri resta elevato“, hanno commentato gli esperti, secondo i quali la situazione negli ospedali “resta difficile ma per ora gestibile. E per questo è importante continuare a seguire le restrizioni in vigore“.

Il numero di ricoveri “non aumenta più in modo molto importante“, ha precisato il portavoce Emmanuel Andre: “E’ un indicatore che si sta stabilizzando“. Secondo il portavoce, il Belgio si sta “orientando verso una situazione di controllo dell’epidemia, anche se devono ancora essere fatti sforzi importanti“.