Coronavirus in Europa: in Belgio la pressione sugli ospedali continua a diminuire, migliaia di guariti in Spagna e Germania [DATI]

La Spagna ha registrato 325 decessi provocati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore, circa l’8% in più rispetto ai 310 del giorno precedente, per un totale di 24.275: lo ha reso noto oggi il Ministero della Sanità del Paese, secondo quanto riporta El Pais.

Le persone guarite sono state 6.399, pari al livello più alto dall’inizio della crisi. “Siamo in una situazione economica e sociale gravissima“, ha commentato questa mattina il premier Pedro Sanchez.

In Belgio si conferma la stabilizzazione dell’epidemia, dopo che ieri sono stati registrati 524 nuovi positivi al Covid-19 e 170 decessi, secondo i dati appena pubblicati dal Ministero della Sanità e dal Centro di crisi. Il numero complessivo di casi è salito a 47.859, mentre i decessi legati all’epidemia hanno raggiunto quota 7.501 tra confermati e sospetti. La pressione sugli ospedali continua a diminuire: ieri sono state ammesse 174 persone, mentre sono stati dimessi 340 pazienti. Il totale dei ricoveri e’ di 4.050 pazienti, di cui 797 in terapia intensiva (-79 nelle ultime 24 ore). “Il tasso di riproduzione R0 attualmente e’ di 0,79 ed e’ calcolato nel periodo dal 20 al 26 aprile“, ha affermato il portavoce del ministero della Sanita’ Yves van Laethem, durante la conferenza stampa quotidiana sulla situazione dell’epidemia.

La Germania ha registrato 1.304 casi di Covid-19 in piu’ in 24 ore su un totale di 157.641 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono stati 202 in un giorno, secondo il Robert Koch Institute. Si tratta nuovamente di dati in aumento rispetto ai giorni scorsi. I casi di contagio da Coronavirus registrati resi noti ieri 1.144 e i morti 163. I pazienti guariti sono complessivamente 120.400 con un aumento di 3.100 rispetto a ieri.

La Germania ha esteso le avvertenze di limitazioni ai viaggi all’estero per la pandemia di Coronavirus fino al 14 giugno: lo riportano i media tedeschi, come la Süddeutsche Zeitung che cita fonti governative. Anche il Der Spiegel in precedenza aveva riferito di una richiesta in tal senso presentata dal ministero degli Esteri tedesco e accettata dall’esecutivo guidato da Angela Merkel. Al momento non è ancora chiaro se saranno possibili viaggi durante le vacanze estive, che iniziano alla fine di giugno in alcuni Lander.