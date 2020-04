Coronavirus in Europa: in Germania quarto giorno di calo dei contagi

In Europa la situazione Coronavirus sembra essere in miglioramento, tra alti e bassi dei vari Paesi.

In Germania i nuovi contagi da Coronavirus segnano anche oggi per il 4° giorno il segno negativo: il Robert Koch Institut riferisce che il numero complessivo delle infezioni è 95.361, per un aumento di 3677 casi.

Si tratta di una flessione importante rispetto ai 5936 casi segnalati ieri.

Il numero delle vittime è aumentato di 92 unità, a 1434.

Stesso trend nel conteggio della Zeit online, che oltre ai dati ufficiali dell’Rki, considera anche quelli della Johns Hopkins University e via via quelli in arrivo dalle autorità sanitarie dei vari Laender: siamo a quasi 100mila casi (99.788) e 1548 vittime.