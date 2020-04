Coronavirus in Europa: in Germania “trend positivo, dopo Pasqua progressivo rientro alla normalità”

Sono saliti a 113.296 i casi di contagio da Coronavirus in Germania, mentre le vittime sono 2.349, secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University. Per il Robert Koch Institut, le vittime sono invece 2.107 e le persone colpite dal virus 108.202.

Il Ministro della Salute Jens Spahn ha parlato di trend positivo nell’andamento del Coronavirus, nonostante l’aumento dei contagi e delle vittime, e ha annunciato che dopo Pasqua si potrà iniziare a parlare di un progressivo rientro alla normalità. “Vediamo un trend positivo. Ma questo deve consolidarsi“, afferma parlando all’Handelsblatt. Se si proseguirà in questa direzione, “dopo Pasqua potremo parlare con i ministri presidenti dei Laender di un progressivo ritorno alla normalità“.