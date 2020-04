Coronavirus in Europa: in Germania 140 nuovi decessi, in Spagna si allentano le misure restrittive

In Europa è in via di miglioramento la situazione determinata dalla pandemia di Coronavirus: prosegue il trend di diminuzione di contagi e vittime nei vari Paesi del continente.

Il numero di casi di Coronavirus in Germania è salito di 1.737 nelle ultime 24 ore, passando a un totale di 154.175, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istituto Robert Koch. I nuovi decessi sono 140, con i quali il bollettino delle vittime nel Paese sale a 5.640.

Per quanto riguarda invece la Spagna, il numero giornaliero dei decessi è sceso a 288, 90 in meno rispetto a ieri, col totale delle vittime arrivato a 23.190. I nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, sono 1.729, per un totale di 207.634.

La Spagna va verso un leggero allentamento delle misure restrittive. Dal 2 maggio sarà possibile uscire dalla propria abitazione insieme ad altri membri del nucleo familiare per una passeggiata o per effettuare dell’attività sportiva: lo ha annunciato in un videomessaggio trasmesso nella serata di ieri il premier Pedro Sanchez, sottolineando che le nuove regole saranno possibili “se la pandemia continua a svilupparsi in modo favorevole“.

Nel Paese le misure restrittive sono state introdotte il 15 marzo e sono appena state prorogate per altre due settimane.