Coronavirus in Europa: in Germania oltre 113mila contagiati

Il Coronavirus ha contagiato in Germania 113.525 persone e ha provocato 2.373 morti secondo i dati ufficiali diffusi oggi dall’Istituto Robert Koch: rispetto a ieri si registrano 5.323 casi e 266 morti in più.

Il bollettino dell’Istituto tedesco per le malattie infettive è meno aggiornato rispetto al conteggio in tempo reale della Johns Hopkins University, che riporta 118.235 casi di contagio e 2.607 morti nel Paese.